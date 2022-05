Basket | Frutti Extra Bursaspor clamorosamente in finale di EuroCup 2022 | travolta Andorra

(Di martedì 3 maggio 2022) I turchi delsi qualificano in maniera del tutto sorprendente per ladi. Non pronosticata da nessuno fino a questo punto del torneo, la formazione allenata da Dusan Alimpijevic ha compiuto un’altra impresa, battendo il MoraBancin trasferta per 68-86. Le prestazioni più importanti sono state quelle di Kevarrius Hayes, 11 punti e soprattutto 16 rimbalzi, Andrew Andrews, 20 punti, Onuralp Bitim, 18 punti, e Derek Needham, 13 punti. Dall’altra parte 16 di Oriol Pauli e 11 di Drew Crawford.: Virtus Bologna in caccia delladinella trasferta di Valencia Il successo delsignifica semplicemente una cosa: chiunque giocherà la ...

I turchi del Frutti Extra Bursaspor si qualificano in maniera del tutto sorprendente per la finale di EuroCup. Non pronosticata da nessuno fino a questo punto del torneo, la formazione allenata da ...Davanti a un pubblico di casa capace di far registrare il tutto esaurito, il Frutti Extra Bursaspor aggiunge un'altra perla al suo cammino post season e sbanca il Poliesportiu D'Andorra. Terza ...