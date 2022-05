Basket femminile | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 Fondamentali gli Europei 2023

Leggi su oasport

(Di martedì 3 maggio 2022) Andiamo a scoprire come funziona il meccanismo diper lediin relazione alla pallacanestro. Va subito chiarito un punto: non si tratta dello stesso tipo di situazione che si ritrova al maschile, e anzi per buona misura la parte finale del tragitto, qui, è la stessa che ha portato verso Tokyo. Nella sostanza, fatto salvo il pass da Paese ospitante della Francia, ci sarà un altro pass che andrà alla selezione vincitrice dei Mondiali che si disputeranno dal 22 settembre al 1° ottobre a Sydney, in Australia, con 12 partecipanti. Le altre 10 passano, come già nel 2020 (e non nel 2021, perché si erano già svolti prima dello stop da Covid) da quattro Preolimpici. Vedremo una specie di “doppia via”, perché il quartetto Asia-Oceania-Americhe-Africa si organizza ...