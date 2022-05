Bari, prezzi: pasta + 37 per cento, olio di semi +20 per cento. La top ten degli aumenti Coldiretti Puglia (Di martedì 3 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: La bolla inflazionistica partita già nel 2021 con le speculazioni ‘di ritorno’ del Covid, aggravate poi dallo scoppio del conflitto in Ucraina e dal caro bollette per l’aumento dei costi dell’energia ha contagiato i prezzi nel carrello della spesa a Bari dal +37% della pasta al +20% dell’olio di semi, spesso introvabile, che colpiscono duramente le tavole dei consumatori. E’ quanto emerge dallo studio della Coldiretti Puglia, sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorio prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, con la black list degli aumenti sullo scaffale in 6 mesi da settembre 2021 a marzo 2022 nella città ... Leggi su noinotizie (Di martedì 3 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: La bolla inflazionistica partita già nel 2021 con le speculazioni ‘di ritorno’ del Covid, aggravate poi dallo scoppio del conflitto in Ucraina e dal caro bollette per l’aumento dei costi dell’energia ha contagiato inel carrello della spesa adal +37% dellaal +20% dell’di, spesso introvabile, che colpiscono duramente le tavole dei consumatori. E’ quanto emerge dallo studio della, sulla base delle rilevazioni dell’Osservatorioe Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, con la black listsullo scaffale in 6 mesi da settembre 2021 a marzo 2022 nella città ...

