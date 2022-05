Barcellona-Bayern Monaco oggi in tv: canale, orario diretta streaming gara-5 playoff Eurolega 2021/2022 (Di martedì 3 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta in tv FC Barcellona-FC Bayern Monaco, valida per gara-5 dei quarti di finale dei playoff di Eurolega 2021/2022 di basket. La formazione bavarese è riuscita nell’intento di trascinare la fortissima compagine iberica a gara-5, in una partita senza appello: chi vince, passa il turno. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 3 maggio. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Action, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. IL TABELLONE DEI playoff DATE e ORARI playoff SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inin tv FC-FC, valida per-5 dei quarti di finale deididi basket. La formazione bavarese è riuscita nell’intento di trascinare la fortissima compagine iberica a-5, in una partita senza appello: chi vince, passa il turno. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 3 maggio. Il match sarà visibile intv su Sky Sport Action, oppure insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. IL TABELLONE DEIDATE e ORARISportFace.

