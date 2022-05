Bang Bang Baby, Dora Romano: “Siamo in globalizzazione, dal virus alle serie tv, dobbiamo farcene una ragione” (Di martedì 3 maggio 2022) L'incontro stampa con regista, produttori e cast di Bang Bang Baby, la nuova serie Amazon Original italiana disponibile dal 28 aprile con i prime cinque episodi sulla piattaforma. "Bang Bang Baby è uno dei primi progetti portati ad Prime Video. Prima ancora che ci fossi io" sono queste le parole di Nicole Morganti e sono queste che hanno iniziato la presentazione romana alla stampa della nuova serie Amazon Original italiana, disponibile dal 28 aprile in piattaforma con i primi cinque episodi (gli altri cinque arriveranno il 19 maggio). Georgia Brown la direttrice degli originals europei si era subito innamorata del pitch, a quel punto è intervento il produttore Lorenzo Mieli di The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022) L'incontro stampa con regista, produttori e cast di, la nuovaAmazon Original italiana disponibile dal 28 aprile con i prime cinque episodi sulla piattaforma. "è uno dei primi progetti portati ad Prime Video. Prima ancora che ci fossi io" sono queste le parole di Nicole Morganti e sono queste che hanno iniziato la presentazione romana alla stampa della nuovaAmazon Original italiana, disponibile dal 28 aprile in piattaforma con i primi cinque episodi (gli altri cinque arriveranno il 19 maggio). Georgia Brown la direttrice degli originals europei si era subito innamorata del pitch, a quel punto è intervento il produttore Lorenzo Mieli di The ...

