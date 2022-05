Auto elettriche - Vendite e infrastrutture in ritardo: gli obiettivi del Pnrr "sono impossibili" (Di martedì 3 maggio 2022) La transizione ecologica della mobilità costituisce uno dei pilastri dei piani condivisi a livello europeo. Tuttavia, i dati di vendita delle Auto elettriche in Italia e lo stato delle infrastutture di ricarica non sono tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Pniec (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e ancor più dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Bip, società di consulenza aziendale e tecnologica, ha condotto una ricerca in vista della manifestazione Nex Generation Mobility di Torino, da cui emergono i forti ritardi accumulati dall'Italia nel suo percorso verso la mobilità alla spina. Ritardi che riguardano non solo le Vendite di Auto elettriche ma anche, se non soprattutto, le ... Leggi su quattroruote (Di martedì 3 maggio 2022) La transizione ecologica della mobilità costituisce uno dei pilastri dei piani condivisi a livello europeo. Tuttavia, i dati di vendita dellein Italia e lo stato delle infrastutture di ricarica nontali da garantire il raggiungimento deglifissati dal Pniec (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) e ancor più dal(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Bip, società di consulenza aziendale e tecnologica, ha condotto una ricerca in vista della manifestazione Nex Generation Mobility di Torino, da cui emergono i forti ritardi accumulati dall'Italia nel suo percorso verso la mobilità alla spina. Ritardi che riguardano non solo ledima anche, se non soprattutto, le ...

Advertising

albertopiva_tv : Comparativa auto elettriche: - Sisreadytofight : RT @mult1formula: Dall'intervista ?? 'In questo periodo vedo la Formula E crescere molto più di ogni altra categoria perché il motorsport n… - wolfsxtar : RT @mult1formula: Dall'intervista ?? 'In questo periodo vedo la Formula E crescere molto più di ogni altra categoria perché il motorsport n… - mult1formula : Dall'intervista ?? 'In questo periodo vedo la Formula E crescere molto più di ogni altra categoria perché il motors… - greencityit : Mercato Auto: nuovo crollo ad Aprile -33%: Le nuove immatricolazioni di elettriche sono calate del -37,5%. In calo… -