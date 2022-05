Atletica | Omanyala punzecchia Jacobs | “Lo batterò a Nairobi | che venga in Kenya a vedere i Big Five” A cosa si riferisce

Leggi su oasport

(Di martedì 3 maggio 2022) Marcellsi sta preparando per il suo attesissimo debutto stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il proprio esordio stagionale all’aperto il prossimo 7 maggio, quando sarà la grande stella della tappa del World Continental Tour che andrà in scena a). Avventura africana per il velocista lombardo, che si sta caricando per l’intensa estate dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali Indoor. L’azzurro punta a essere grande protagonista, fruttando anche l’altitudine (1800 metri s.l.m.) per siglare un gran tempo. Marcellcercherà di scendere subito sotto i 10 secondi e dare una prova di forza, fronteggiando una concorrenza di assoluto spessore tecnico guidata dallo statunitense Fred Kerley (argento a Tokyo) e dal keniano Ferdinand. ...