Atletica | Larissa Iapichino debutta il 22 maggio a Grosseto Annunciato il calendario di inizio stagione

Leggi su oasport

(Di martedì 3 maggio 2022)ha comunicato la data del suo debutto stagionale: la vedremo all’opera domenica 22allo stadio Zecchini di, in occasione del Castiglione Meeting. La saltatrice in lungo ha scelto di incominciare nella sua Toscana, per poi cimentarsi in altre tre gare nel giro di un mese: a Eisenstad (Austria) il 2 giugno, a Roma per il Golden Gala il 9 giugno (giàpochi giorni fa) e ancora ail 16 giugno. La 19enne cercherà di risalire la china dopo l’infortunio della passatache le era costato la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dopo un inverno non particolarmente performante.troverà come avversarie la rumena Florentina Iusco e le italiane Arianna ...