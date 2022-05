Atletica, Jacobs: “Gareggerò a Nairobi per sfidare chi è arrivato dietro di me alle Olimpiadi” (Di martedì 3 maggio 2022) Marcell Jacobs è intervenuto a Canale 5, parlando della sua scelta di prendere parte al meeting di Nairobi, anticipando il suo esordio stagionale sui 100 metri: “E’ stata un’idea improvvisata, sapevamo che c’era il meeting di Nairobi in altura che può regalarci qualche decimo in meno: la mia condizione è ottima e ho deciso di partire e sfidare chi è arrivato secondo dietro di me alle Olimpiadi. Nei 120 metri che ho corso di recente ho fatto 11.35 che è il mio personale in allenamento e ho deciso anche per questo di iniziare la stagione in anticipo. Cercherò di farlo con il piede giusto“. Queste le parole di Jacobs, reduce dalla bella vittoria nei Mondiali indoor di Belgrado sui 60 metri e determinato a ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Marcellè intervenuto a Canale 5, parlando della sua scelta di prendere parte al meeting di, anticipando il suo esordio stagionale sui 100 metri: “E’ stata un’idea improvvisata, sapevamo che c’era il meeting diin altura che può regalarci qualche decimo in meno: la mia condizione è ottima e ho deciso di partire echi èsecondodi me. Nei 120 metri che ho corso di recente ho fatto 11.35 che è il mio personale innamento e ho deciso anche per questo di iniziare la stagione in anticipo. Cercherò di farlo con il piede giusto“. Queste le parole di, reduce dalla bella vittoria nei Mondiali indoor di Belgrado sui 60 metri e determinato a ...

