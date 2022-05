Atletica | Iapichino al debutto stagionale al Castiglione meeting

Leggi su sportface

(Di martedì 3 maggio 2022) Si avvicina il momento delall’aperto di Larissa. La lunghista azzurra sarà infatti presente il prossimo 22 maggio al, in programma allo stadio Zecchini di Grosseto.è chiamata a risultati importanti nel prossimo mese, in cui avrà a disposizione un totale di quattro gare per cercare di centrare la misura per qualificarsi ai Mondiali di Eugene (6.82 metri) e agli Europei di Monaco di Baviera (6.79 metri). I successivi impegni, dopo il, infatti, saranno il 2 giugno ad Eisenstadt, in Austria, il 9 giugno al Golden Gala Pietro Mennea di Roma e il 16 giugno ancora allo Zecchini per ildi Grosseto. SportFace.