Assolto Andrea Costa, presidente di Baobab Experience accusato di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina (Di martedì 3 maggio 2022) “Il fatto non sussiste”: Andrea Costa, presidente di Baobab Experience, è stato Assolto oggi con formula piena. Il numero uno della onlus che si occupa di fornire assistenza ai migranti in transito a Roma era stato accusato di favoreggiamento della emigrazione clandestina, rischiava da sei anni e mezzo a 18 anni di reclusione per aver aiutato persone di origine sudanese e ciadiana – opportunamente identificate e con il pieno diritto di muoversi sul territorio italiano – a raggiungere il Campo della Croce Rossa di Ventimiglia. Al termine di un processo svolto con rito abbreviato, il gup della Capitale lo ha Assolto insieme agli altri due imputati. Lo stesso pm aveva chiesto di fare cadere le accuse per tutti. I fatti ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Il fatto non sussiste”:di, è statooggi con formula piena. Il numero uno della onlus che si occupa di fornire assistenza ai migranti in transito a Roma era statodidella emigrazione, rischiava da sei anni e mezzo a 18 anni di reclusione per aver aiutato persone di origine sudanese e ciadiana – opportunamente identificate e con il pieno diritto di muoversi sul territorio italiano – a raggiungere il Campo della Croce Rossa di Ventimiglia. Al termine di un processo svolto con rito abbreviato, il gup della Capitale lo hainsieme agli altri due imputati. Lo stesso pm aveva chiesto di fare cadere le accuse per tutti. I fatti ...

