Asl, bene la campagna di prevenzione oncologica. Fronte Covid: “7mila i positivi nel Sannio” (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutobenevento -Screening ambulatoriali gratuiti questa mattina in piazza Castella organizzati dall’Asl. La campagna di prevenzione, in particolare, ha riguardato pap test, mammografie e colon retto. Il direttore generale Volpe, nell’esprimere soddisfazione per l’esito della giornata, ha sottolineato come circa il 10% dei pazienti abbia potuto riscontrare la patologia con un semplice test attraverso lo screening soprattutto per quanto riguarda il colon retto: “E’ un bilancio positivo di questa seconda fase. L’iniziativa continuerà”. Volpe ha poi toccato l’argomento delle strutture sanitarie e delle case di comunità che si stanno organizzando nel Sannio: “Siamo a buon punto per la struttura ad Arpaise, così anche per Airola. Per quanto riguarda San Bartolomeo stiamo reclutando ulteriore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutovento -Screening ambulatoriali gratuiti questa mattina in piazza Castella organizzati dall’Asl. Ladi, in particolare, ha riguardato pap test, mammografie e colon retto. Il direttore generale Volpe, nell’esprimere soddisfazione per l’esito della giornata, ha sottolineato come circa il 10% dei pazienti abbia potuto riscontrare la patologia con un semplice test attraverso lo screening soprattutto per quanto riguarda il colon retto: “E’ un bilancio positivo di questa seconda fase. L’iniziativa continuerà”. Volpe ha poi toccato l’argomento delle strutture sanitarie e delle case di comunità che si stanno organizzando nel: “Siamo a buon punto per la struttura ad Arpaise, così anche per Airola. Per quanto riguarda San Bartolomeo stiamo reclutando ulteriore ...

Advertising

anteprima24 : ** #Asl, bene la campagna di prevenzione oncologica. Fronte #Covid: '7mila i positivi nel Sannio' **… - b_ennuz : @occhiv3rdi ti voglio tanto tanto bene asl del mio cuore?? - carbonandre : @Roberta_ci77 @Agenzia_Ansa Hai detto bene stanno a guardare. Fino a quando un'associazione non entra in un allevam… - FloydJethro69 : @LaVedovaNera5 E sì, esiste solo il Covid.. ed il vaxxino Covid! Per qualche accertamento approfondito che potrebbe… - Ladduce : Un momento toccante questo. È stato consegnato un piccolo ricordo in onore di due volontari amici di EVVIVA ASL TO… -