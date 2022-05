Arriva il primo porto urbano per droni e taxi volanti (Di martedì 3 maggio 2022) Il progetto si chiama Air-One, ed è il primo porto urbano per veicoli elettrici a guida autonoma. Entro il 2040 si stima che questo mercato attirerà circa 1,5 bilioni di investimenti. Lo scopo sarà quello di decarbonizzare e decongestionare il sistema dei trasporti, oltre a incentivare l’utilizzo dei veicoli elettrici. Air-One il primo porto urbano – curiosauro.itIl primo porto urbano del mondo L’inaugurazione avverrà questa settimana a Coventry, nel Regno Unito, dove si inizierà a testare questo nuovo tipo di mobilità urbana. L’hub è predisposto per accogliere ogni tipo di veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), come droni cargo e taxi volanti. Questo progetto ... Leggi su curiosauro (Di martedì 3 maggio 2022) Il progetto si chiama Air-One, ed è ilper veicoli elettrici a guida autonoma. Entro il 2040 si stima che questo mercato attirerà circa 1,5 bilioni di investimenti. Lo scopo sarà quello di decarbonizzare e decongestionare il sistema dei trasporti, oltre a incentivare l’utilizzo dei veicoli elettrici. Air-One il– curiosauro.itIldel mondo L’inaugurazione avverrà questa settimana a Coventry, nel Regno Unito, dove si inizierà a testare questo nuovo tipo di mobilità urbana. L’hub è predisposto per accogliere ogni tipo di veicolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), comecargo e. Questo progetto ...

