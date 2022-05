Arrestato Antonio Cuozzo Nasti, chef famoso in Costa Azzurra. Era un boss latitante da 14 anni (Di martedì 3 maggio 2022) Era diventato un noto chef sulla Costa Azzurra. Da otto anni, Antonio Cuozzo Nasti , 56 anni, di Giugliano (Napoli), un latitante ritenuto vicino al clan Mallardo, aveva cambiato vita ed era diventato ... Leggi su leggo (Di martedì 3 maggio 2022) Era diventato un notosulla. Da otto, 56, di Giugliano (Napoli), unritenuto vicino al clan Mallardo, aveva cambiato vita ed era diventato ...

