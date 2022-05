Antonio Cuozzo Nasti, chi è il boss (latitante da 14 anni) diventato un famoso chef in Costa Azzurra (Di martedì 3 maggio 2022) Era diventato un noto chef sulla Costa Azzurra. Da otto anni, Antonio Cuozzo Nasti , 56 anni, di Giugliano (Napoli), un latitante ritenuto vicino al clan Mallardo, aveva cambiato vita ed era... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 maggio 2022) Eraun notosulla. Da otto, 56, di Giugliano (Napoli), unritenuto vicino al clan Mallardo, aveva cambiato vita ed era...

