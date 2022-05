Antonio Capuano: i film del regista e il suo rapporto con Paolo Sorrentino (Di martedì 3 maggio 2022) Antonio Capuano è uno dei personaggi più grandi del cinema italiano. Nel 2022, ritira il il Premio alla Carriera nel corso della 67ª edizione dei Premi David di Donatello. Antonio Capuano: i film del regista Antonio Capuano ha più di 80 anni ma ha trascorso una vita nel cinema italiano come sceneggiatore e regista di grandi successi e capolavori. Il suo esordio da regista avviene nel 1992 con “Vito e gli altri”. Nel 1994 ha partecipato al film collettivo intitolato “L’unico paese al mondo”. Nel 1996 è presente alla Mostra del Cinema di Venezia con “Pianese Nunzio: 14 anni a maggio”, il suo secondo lungometraggio, vincitore del N.I.C.E-USA 1996. Nel 1997, con altri registi napoletani fra cui Mario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 3 maggio 2022)è uno dei personaggi più grandi del cinema italiano. Nel 2022, ritira il il Premio alla Carriera nel corso della 67ª edizione dei Premi David di Donatello.: idelha più di 80 anni ma ha trascorso una vita nel cinema italiano come sceneggiatore edi grandi successi e capolavori. Il suo esordio daavviene nel 1992 con “Vito e gli altri”. Nel 1994 ha partecipato alcollettivo intitolato “L’unico paese al mondo”. Nel 1996 è presente alla Mostra del Cinema di Venezia con “Pianese Nunzio: 14 anni a maggio”, il suo secondo lungometraggio, vincitore del N.I.C.E-USA 1996. Nel 1997, con altri registi napoletani fra cui Mario ...

Advertising

Raiofficialnews : In diretta dagli studi di @Cinecitta, la cerimonia di premiazione dei #David67. Premio alla carriera a Giovanna Ral… - arcafab : RT @Raiofficialnews: In diretta dagli studi di @Cinecitta, la cerimonia di premiazione dei #David67. Premio alla carriera a Giovanna Ralli… - zizzo_zizzo : RT @Raiofficialnews: In diretta dagli studi di @Cinecitta, la cerimonia di premiazione dei #David67. Premio alla carriera a Giovanna Ralli… - marcoluci1 : RT @Raiofficialnews: In diretta dagli studi di @Cinecitta, la cerimonia di premiazione dei #David67. Premio alla carriera a Giovanna Ralli… - MassimoChiaram7 : RT @Raiofficialnews: In diretta dagli studi di @Cinecitta, la cerimonia di premiazione dei #David67. Premio alla carriera a Giovanna Ralli… -