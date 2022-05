Ansia in Valle Vitulanese | si cerca il signor Lino | l’appello del sindaco

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – “È dalle ore 11,00 di questa mattina che si è allontanato da casa senza documenti e senza telefonino ilDe Marco nato il 23.10.1957, residente a Foglianise (BN), in via Provinciale. Chiunque lo avesse incontrato o ne avrà notizie chiami urgentemente le forze dell’ordine o il numero 3338551759 oppure il n. 335 7190517 o 333 3359904.Si ringrazia per la collaborazione”. Con questo messaggio, il comune di Foglianise ha reso nota la vicenda sperando che, attraverso i canali social, si possa avere una risposta immediata da parte di chiunque abbia informazioni sulDe Marco. Con l’obiettivo di riportarlo a casa e far svanire una preoccupazione che aumenta ogni ora che passa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

