Ancora veleno tra Manuel e Lulù: scoperto il reale perché della rottura (Di martedì 3 maggio 2022) Si torna Ancora una volta a parlare di una “ex coppia” che ha fatto emozionare gli spettatori dell’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno, Manuel Bortuzzo e Lulù Salessié. Tra i due Ancora frecciatine social, ma quali sono i veri motivi della rottura? La storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Salessié, nata sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, ha fatto sognare milioni di telespettatori. Lulù e Manuel al Grande Fratello Vip (Instagram)Purtroppo però pochi mesi dopo la fine del reality il giovane nuotatore, ha comunicato tramite i suoi social, la rottura con la principessa. La storia sarebbe terminata circa una settimana fa e da allora non sono ... Leggi su vesuvius (Di martedì 3 maggio 2022) Si tornauna volta a parlare di una “ex coppia” che ha fatto emozionare gli spettatori dell’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno,Bortuzzo eSalessié. Tra i duefrecciatine social, ma quali sono i veri motivi? La storia d’amore traBortuzzo eSalessié, nata sotto i riflettoricasa più spiata d’Italia, ha fatto sognare milioni di telespettatori.al Grande Fratello Vip (Instagram)Purtroppo però pochi mesi dopo la fine del reality il giovane nuotatore, ha comunicato tramite i suoi social, lacon la principessa. La storia sarebbe terminata circa una settimana fa e da allora non sono ...

Advertising

TerryG1973 : RT @TZodiaca: @ladyonorato I medici sportivi che consigliano agli atleti questo veleno 'mortal essence19 ' e vanno contro i principi del… - AlbertoSomma4 : RT @AlbertoSomma4: @Veleno_Q_B E poi, ancora che giudica una persona per l'età, quando l'età è solo un numero, una convenzione fatta per re… - AlbertoSomma4 : @Veleno_Q_B E poi, ancora che giudica una persona per l'età, quando l'età è solo un numero, una convenzione fatta p… - Veleno_Q_B : RT @valy_s: Il gov. #Draghi nuovamente redarguito da #Kiev: non ha svolto bene i suoi compiti ed eseguito quanto ordinato. Doveva mandare “… - RaffaellaP6 : RT @TZodiaca: @ladyonorato I medici sportivi che consigliano agli atleti questo veleno 'mortal essence19 ' e vanno contro i principi del… -