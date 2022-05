Anche in Puglia l’operazione antimafia con 35 misure cautelari per ipotesi di illegalità in appalti di servizi della rete ferroviaria Procura di Napoli: accusa, le mani dei casalesi sui lavori (Di martedì 3 maggio 2022) Diciassette in carcere, altrettanti agli arresti domiciliari ed un obbligo di firma. Sequestri di beni per circa cinquanta milioni di euro. Operazione della direzione distrettuale antimafia di Napoli fra il capoluogo campano, il casertano, la città metropolitana di Bari, Roma e Lecco. Secondo la tesi di accusa vari appalti di servizi per la rete ferroviaria e la pavimentazione stradale erano ottenuti di fatto riconducibili al clan camorristico dei casalesi. Accuse a vario titolo: estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d’asta, corruzione e riciclaggio con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa oltre all’appartenenza al clan capeggiato fa Francesco Schiavone. L'articolo Anche in Puglia ... Leggi su noinotizie (Di martedì 3 maggio 2022) Diciassette in carcere, altrettanti agli arresti domiciliari ed un obbligo di firma. Sequestri di beni per circa cinquanta milioni di euro. Operazionedirezione distrettualedifra il capoluogo campano, il casertano, la città metropolitana di Bari, Roma e Lecco. Secondo la tesi divaridiper lae la pavimentazione stradale erano ottenuti di fatto riconducibili al clan camorristico dei. Accuse a vario titolo: estorsione, intestazione fittizia di beni, turbativa d’asta, corruzione e riciclaggio con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa oltre all’appartenenza al clan capeggiato fa Francesco Schiavone. L'articoloin...

Advertising

ilpost : Per estrarli, i pescatori di frodo usano martelli pneumatici, picconi, anche esplosivo, devastando e uccidendo tutt… - NoiNotizie : Anche in #Puglia l'operazione antimafia con 35 misure cautelari per ipotesi di illegalità in appalti di servizi del… - ingewiekenkamp : RT @Hydrology_IRPI: L'ultima mappa di anomalia di umidità del suolo evidenza condizioni critiche di #siccità anche a cavallo tra la Basilic… - Alessio_Ciullo : RT @Hydrology_IRPI: L'ultima mappa di anomalia di umidità del suolo evidenza condizioni critiche di #siccità anche a cavallo tra la Basilic… - PlatformAdam : RT @Hydrology_IRPI: L'ultima mappa di anomalia di umidità del suolo evidenza condizioni critiche di #siccità anche a cavallo tra la Basilic… -