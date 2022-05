Advertising

AAlciato : ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì ne… - infoitsport : Ancelotti: “Smetto dopo il Real Madrid, anche se il Canada…” - notizie_milan : L’ex Milan Ancelotti: “Dopo il Real smetto” - grazioli_gianni : RT @AAlciato: ?? ?? Ancelotti: dopo il Real Madrid probabilmente smetto. (intervista esclusiva a Prime Video, in onda mercoledì nel pre part… - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Ancelotti: 'Dopo il Real probabilmente smetto. Benzema da Pallone d'oro' #ancelotti #realmadrid #sportmediaset https://… -

ha parlato del futuro in un'intervista a Prime Video. 'Dopo il Real sì, probabilmente. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i ...Probabili formazioni Real Madrid Manchester City/ Diretta tv: torna Cancelo "Dopo il Real Madrid sì, probabilmente" , l'ammissione di Carlo: "Se mi tengono qui per dieci anni, ...Ancelotti annuncia che il suo ritiro potrebbe avvenire tra non molto: le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan sorprendono un po’. Vado avanti finché mi tengono, poi vediamo, probabilmente smetto ...Ma mi piacerebbe stare con i miei nipoti, vedere il mondo” “Dopo il Real sì, probabilmente smetto. Se il club mi tiene qui per dieci anni, allenerò per dieci anni. Ma mi piacerebbe stare con i miei ...