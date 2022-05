America’s Cup, Tom Slingsby si accasa ad American Magic. Colpaccio a stelle e strisce, ma la regola dei passaporti… (Di martedì 3 maggio 2022) Colpaccio enorme di vela-mercato per American Magic. La corazzata statunitense ha infatti ingaggiato Tom Slingsby per la America’s Cup 2024. Il fuoriclasse australiano farà parte della compagine a stelle e strisce che tra un paio di anni tenterà l’assalto al trofeo sportivo più antico al mondo nelle acque di Barcellona (Spagna). Stiamo parlando di un autentico fenomeno di questo sport e che vanta un palmares semplicemente stellare: Campione Olimpico nei laser e Londra 2012, vincitore delle ultime due edizioni del Sail GP, trionfatore alla Sydney-Hobart nel 2016 e cinque volte Campione del Mondo nei laser. Il 37enne è stato il grande tattico di Oracle Team USA nella trionfale Coppa America del 2013, quando rimontò da 1-8 contro Team New ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022)enorme di vela-mercato per. La corazzata statunitense ha infatti ingaggiato Tomper laCup 2024. Il fuoriclasse australiano farà parte della compagine ache tra un paio di anni tenterà l’assalto al trofeo sportivo più antico al mondo nelle acque di Barcellona (Spagna). Stiamo parlando di un autentico fenomeno di questo sport e che vanta un palmares semplicemente stellare: Campione Olimpico nei laser e Londra 2012, vincitore delle ultime due edizioni del Sail GP, trionfatore alla Sydney-Hobart nel 2016 e cinque volte Campione del Mondo nei laser. Il 37enne è stato il grande tattico di Oracle Team USA nella trionfale Coppa America del 2013, quando rimontò da 1-8 contro Team New ...

