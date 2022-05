Altro che Stefano De Martino, Belen Rodriguez non resiste solo a “LUI” – FOTO (Di martedì 3 maggio 2022) Belen Rodriguez può anche fare a meno di Stefano De Martino, ecco chi c’è a farle compagnia: sui social spunta una FOTO, tutti i dettagli. Il gossip non molla la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 3 maggio 2022)può anche fare a meno diDe, ecco chi c’è a farle compagnia: sui social spunta una, tutti i dettagli. Il gossip non molla la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Giorgiolaporta : Non ricordo i coriandoli e i petali di rose uscire dalle bombe francesi sulla Libia, eppure quando Fazio intervistò… - francesca_flati : Condivido in toto le parole di @GiuseppeConteIT su inceneritore a Roma e la scelta di non votare il decreto. Ci o… - raffaellapaita : “A #Genova da un lato ci sono i grillini che dicono NO a tutto, dall’altro c’è un sindaco civico che ha ricostruito… - Since_in_1981 : @_Arimoon88 Eccezioni che valorizzano altro ???? - messyhairedd : RT @albertoangela: Nessuno all’epoca avrebbe scommesso su questo gruppo di giovani pittori che se ne andava in giro per le campagne a inseg… -