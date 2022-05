Altro che “Sandra e Raimondo”. Il “Foglio” avverte Letta: «Contro questa Meloni vincere sarà dura» (Di martedì 3 maggio 2022) Suona soprattutto per Enrico Letta la campana fatta rintoccare da Giorgia Meloni in quel di Milano. Di tanto almeno è convinto il Foglio, che attraverso un editoriale del suo direttore Claudio Cerasa, guarda con attenzione e rispetto al «tentativo» della leader di FdI di «smacchiare il giaguaro populista». La metafora, non caso presa in prestito da Bersani, riguarda soprattutto il Pd, vero destinatario del guanto di sfida lanciato da Cerasa. «In una stagione politica in cui anche i populisti cercano di superare il populismo – scrive infatti il direttore -, i partiti abituati a campare di rendita anti populista sono pronti a entrare in una dimensione diversa dove essere anti populisti potrebbe non essere più sufficiente per definire la propria identità?». «A Letta non basterà la rendita anti-populista» La cadenza da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 maggio 2022) Suona soprattutto per Enricola campana fatta rintoccare da Giorgiain quel di Milano. Di tanto almeno è convinto il, che attraverso un editoriale del suo direttore Claudio Cerasa, guarda con attenzione e rispetto al «tentativo» della leader di FdI di «smacchiare il giaguaro populista». La metafora, non caso presa in prestito da Bersani, riguarda soprattutto il Pd, vero destinatario del guanto di sfida lanciato da Cerasa. «In una stagione politica in cui anche i populisti cercano di superare il populismo – scrive infatti il direttore -, i partiti abituati a campare di rendita anti populista sono pronti a entrare in una dimensione diversa dove essere anti populisti potrebbe non essere più sufficiente per definire la propria identità?». «Anon basterà la rendita anti-populista» La cadenza da ...

Advertising

Giorgiolaporta : Non ricordo i coriandoli e i petali di rose uscire dalle bombe francesi sulla Libia, eppure quando Fazio intervistò… - raffaellapaita : “A #Genova da un lato ci sono i grillini che dicono NO a tutto, dall’altro c’è un sindaco civico che ha ricostruito… - enzomazza : Il partito popolare europeo, del quale fa parte Silvio Berlusconi, proprietario di Mediaset, ha postato ieri sera q… - cinziabruzzo : RT @persainunmare: da questo daytime ho compreso quanto il rapporto tra carola e luigi sia puro. il bene che si vogliono è proprio tanto e… - boborobo88 : RT @LilianaArmato: Un altro manager russo è morto in circostanze poco chiare: Andrei Krukowski, direttore del resort sciistico del gigante… -