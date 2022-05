"Altro che articolo 51. Vi spiego perché Conte sulle armi sbaglia" (Di martedì 3 maggio 2022) Giovanni Guzzetta spiega che non vi è differenza tra armi difensive e armi offensive. L'articolo 51 della Carta dell'Onu, a differenza di quanto sostiene Conte, non parla di questo Leggi su ilgiornale (Di martedì 3 maggio 2022) Giovanni Guzzetta spiega che non vi è differenza tradifensive eoffensive. L'51 della Carta dell'Onu, a differenza di quanto sostiene, non parla di questo

Advertising

rulajebreal : Un altro Giornalista ucraino che rischia la vita per raccontarci la guerra—sceglie di boicottare i talk italiani e… - Giorgiolaporta : Non ricordo i coriandoli e i petali di rose uscire dalle bombe francesi sulla Libia, eppure quando Fazio intervistò… - raffaellapaita : “A #Genova da un lato ci sono i grillini che dicono NO a tutto, dall’altro c’è un sindaco civico che ha ricostruito… - OdioSuning : @_SimoTarantino Io seguo l’Inter e due pagine che ne “parlano” ma sono insulti più che altro - BarbaraCecioni : @LaSkilly @maripiani Skilly lui ha offerto gratis il programma a tutti, molti non hanno voluto. Qualcuno sì, fra qu… -