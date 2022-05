"Almeno una cosa fatemela fare". Ilary Blasi e Alvin, rapporti tesissimi: dietro le quinte dall'Isola dei famosi (Di martedì 3 maggio 2022) Tra Ilary Blasi e Alvin "il rapporto non è dei più idilliaci". Bastano poche parole, a Dagospia, per insinuare il dubbio su una certa tensione davanti e dietro le quinte dell'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 diviso tra Italia e Honduras. La Blasi, conduttrice, è rimasta qua, mentre Alvin è volato ai tropici a stretto contatto con i concorrenti. Pare però che nonostante la distanza la moglie di Francesco Totti e il suo inviato non riescano proprio ad andare d'accordo. Di più, non si sopporterebbero, letteralmente. "Lui ieri sera le ha addirittura rubato la parola", sottolinea Dago nella rubrica "Pillole di gossip". E non è la prima volta che accade, in questa edizione. Solitamente garbato ed educatissimo, l'inviato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Tra"il rapporto non è dei più idilliaci". Bastano poche parole, a Dagospia, per insinuare il dubbio su una certa tensione davanti eledell'dei, il reality di Canale 5 diviso tra Italia e Honduras. La, conduttrice, è rimasta qua, mentreè volato ai tropici a stretto contatto con i concorrenti. Pare però che nonostante la distanza la moglie di Francesco Totti e il suo inviato non riescano proprio ad andare d'accordo. Di più, non si sopporterebbero, letteralmente. "Lui ieri sera le ha addirittura rubato la parola", sottolinea Dago nella rubrica "Pillole di gossip". E non è la prima volta che accade, in questa edizione. Solitamente garbato ed educatissimo, l'inviato ...

Advertising

borghi_claudio : Mi fate una cortesia? Sono riuscito FORSE ad avere un appoggio statistico da ISTAT da cui partire. Riuscite a farmi… - gennaromigliore : Il monologo pieno di menzogne di #Lavrov è uno dei punti più infimi della tv mondiale. Dov’era il giornalista? È po… - stanzaselvaggia : E comunque la presenza di Lavrov su rete 4 ci ha regalato almeno una notizia: Putin ha risposto al telefono a Berlusconi. - erfilippino : RT @triglione72: La juve è qualificata in champions legue. Con tre giornate di anticipo, con una squadra in gran parte da rifondare, con mi… - _the_lobster_ : RT @HSkelsen: @aa_gilli Non dobbiamo riferirci a Nadana Fridrikhson definendola una «giornalista» nemmeno tra virgolette. Almeno non noi c… -