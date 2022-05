"Allora ci avrebbe pensato Dio". Vaccino e soldi, Vittorio Sgarbi fa calare il gelo: dove si spinge (Di martedì 3 maggio 2022) Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera, martedì due maggio, uno degli ospiti in collegamento è stato Vittorio Sgarbi . Il critico d'arte, ancora una volta, ha fatto parlare di sé a causa di alcune esternazioni. Il programma vuole essere un approfondimento di Rete 4 su vari argomenti come economia politica e attualità, il tutto condotto dal giornalista Nicola Porro . Uno dei temi trattati nel corso della serata, oltre al caso dell'intervista a Lavrov, la guerra in Ucraina, l'intervista a Padre Stefano Caprio e il sistema Covid-cinese, è stata la question mascherine in Italia. Quest'ultimo ha fatto particolarmente infervorare Sgarbi il quale ha dichiarato alle telecamere: “Se la mascherina servisse a qualcosa l'avrebbe creata Dio. Chi vuole la mascherina ha paura del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Nell'ultima puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri sera, martedì due maggio, uno degli ospiti in collegamento è stato. Il critico d'arte, ancora una volta, ha fatto parlare di sé a causa di alcune esternazioni. Il programma vuole essere un approfondimento di Rete 4 su vari argomenti come economia politica e attualità, il tutto condotto dal giornalista Nicola Porro . Uno dei temi trattati nel corso della serata, oltre al caso dell'intervista a Lavrov, la guerra in Ucraina, l'intervista a Padre Stefano Caprio e il sistema Covid-cinese, è stata la question mascherine in Italia. Quest'ultimo ha fatto particolarmente infervorareil quale ha dichiarato alle telecamere: “Se la mascherina servisse a qualcosa l'creata Dio. Chi vuole la mascherina ha paura del ...

Advertising

ArceriAgostino : @Palazzo_Chigi E allora spiegateci! Perché non avrebbe dovuto parlare Lavrov? Perché strapparvi le vesti come i far… - Arduino143 : @stellainblack @Nonha_stata Se Putin voleva sistemare Crimea e Donbass non avrebbe bombardato Kiev.Sarebbe come dir… - MLopice : @mavakagher ..ma allora #Draghi è proprio bugiardo in modo INNATO, cioé gli viene così spontaneo mentire in tv nega… - Gaetano39432103 : @GabrieleCarrer Ma se fosse stata un'intervista era, non l'avrebbe mai concessa... ??????? E allora torniamo al punto… - Jakin21655663 : @LuxLu8 @Angela88340035 Incompatibilita non si vede dopo 15 giorni fuori dalla casa,con un essere presente Che vi c… -

L'addio di Delbianco a Riccione Civica: ma non mi candido con altri Le motivazioni allora furono molteplici e reali: questioni lavorative ed esigenze personali, ... Chiare avvisaglie di un "modo di fare" che prima o poi non avrebbe valorizzato tutta la nostra forza ... Per il Desenzanino è vicino lo sblocco Parte il countdown È da allora che il cantiere è "blindato": mancano solo le ultime formalità come collaudo e presa in ... L'istanza di concessione è stata presentata all'Autorità di Bacino, che già avrebbe espresso ... il Resto del Carlino Le motivazionifurono molteplici e reali: questioni lavorative ed esigenze personali, ... Chiare avvisaglie di un "modo di fare" che prima o poi nonvalorizzato tutta la nostra forza ...È dache il cantiere è "blindato": mancano solo le ultime formalità come collaudo e presa in ... L'istanza di concessione è stata presentata all'Autorità di Bacino, che giàespresso ... "Non è stato il marito a picchiarla"