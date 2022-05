(Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “In Italia l’antibiotico viene somministrato agli animali da reddito solo dopo visita e prescrizione del medico veterinario. Dopo una terapia antibiotica, all’animale viene dato il tempo per smaltire il farmaco, che quindi non arriva mai al nostro piatto”. Lo ha spiegato Maria Caramelli,dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, durante un webinar di presentazione di un sondaggio sulle abitudini alimentari degli italiani realizzato da Aisa-Federchimica e SWG. L'articolo proviene da Italia Sera.

Alimentazione, veterinaria: "Antibiotici su bovini non arrivano a tavola" Avrebbero venduto per un anno a numerosi allevatori di Modica e Ragusa farmaci veterinari 'in nero' e senza le previste ricette mediche. È l'accusa contestata dai carabinieri di Ragusa a un ...Lo ha spiegato Maria Caramelli, veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta, durante un webinar di presentazione di un sondaggio sulle abitudini ...