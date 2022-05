(Di martedì 3 maggio 2022) Brutta tegola per Carlo Ancelotti, che nella sfida di ritorno con il Manchester City non potrà contare suBrutta tegola per Carlo Ancelotti, che alla vigilia della sfida contro il Manchester City dovrà fare a meno di David. Il difensore austriaco, anche se convocato, non si è allenato nele non riuscirà a giocare nel ritorno delladi ritorno di Champions League. In difesa giocheranno Nacho e Militao. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La ripresa inizia con un cambio di giocatori (fuori un disastrosodentro Nacho) ma non di ... minuto 80' punizione dalla trequarti di Kroos verso l'area di rigore, Laportescomposto e ...Al 30' la prima avvisaglia con il colpo di testa die al 33' la zampata di Benzema che dopo ... Finita qui No, perché Vinicius si vendica subito,Fernandinho come un birillo, corre per metà ... Alaba salta l'ultima seduta: semifinale a rischio Brutte notizie per Carlo Ancelotti e per il Real Madrid, che quasi certamente dovrà fare a meno di David Alaba per la semifinale di ritorno ... ma in realtà non dovrebbe nemmeno sedere in panchina ...Sus primeros partidos no fueron los mejores, jugaba poco con una defensa consolidada que tenía a Pinola y a Martínez Quarta inamovibles, pero ante la venta del Chino a la Fiorentina debió saltar a la ...