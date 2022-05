Affari di famiglia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 maggio 2022) Quando nasci in albergo, e l’hotel è il tuo parco giochi fin da bambino, una volta che diventi adulto quello è il tuo sbocco lavorativo normale. È successo alla mamma di Gianpiero, Annalisa, ed è successo anche a lui e a suo fratello Nicolò, che oggi hanno la responsabilità di far funzionare come un orologio l’azienda di, che a pieno regime dà lavoro a 55 persone ed è una macchina ben oliata, che ha sempre bisogno di risorse e attenzioni. Ma la vocazione all’accoglienza di Gianpiero è evidente in ogni gesto, e anche quando sposta una sedia che non è messa come dovrebbe o accoglie gli ospiti alla reception lo fa con una naturale arte che non si impara, ma si possiede nel dna. Del resto, nel dna dic’è l’arte dell’hôtellerie, che i Tedeschi hanno costruito nel tempo e nelle generazioni grazie all’impegno che prima a Verona e poi a Garda ...