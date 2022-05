Adesso Erdogan vuole il Mar Nero (Di martedì 3 maggio 2022) Un video della Difesa ucraina e ripreso un po’ ovunque mostra i droni Bayraktar TB-2 colpire due unità navali Classe Raptor attorno all’Isola dei Serpenti, che si trova nel Mar Nero, tra Odessa e Costanza. Lo spostamento di queste era stato segnalato qualche giorno fa, quando si analizzava come quel lato della costa dell’Ucraina occidentale stia diventando particolarmente attenzionato da Mosca, oggetto di operazioni militari. Presto potrebbe diventare un punto di snodo operazioni se Mosca decidesse di ampliare di nuovo l’attacco: gli obiettivi russi sarebbero Odessa, porto nevralgico, ma anche la regione del Budjak da usare per collegare la Transnistria al mare. Nei giorni scorsi, il sito della Baykar Technologies, l’azienda turca che produce anche i TB-2 comprati da Kiev già prima della guerra, pubblicava nella sezione “news” informazioni su un test di successo ... Leggi su formiche (Di martedì 3 maggio 2022) Un video della Difesa ucraina e ripreso un po’ ovunque mostra i droni Bayraktar TB-2 colpire due unità navali Classe Raptor attorno all’Isola dei Serpenti, che si trova nel Mar, tra Odessa e Costanza. Lo spostamento di queste era stato segnalato qualche giorno fa, quando si analizzava come quel lato della costa dell’Ucraina occidentale stia diventando particolarmente attenzionato da Mosca, oggetto di operazioni militari. Presto potrebbe diventare un punto di snodo operazioni se Mosca decidesse di ampliare di nuovo l’attacco: gli obiettivi russi sarebbero Odessa, porto nevralgico, ma anche la regione del Budjak da usare per collegare la Transnistria al mare. Nei giorni scorsi, il sito della Baykar Technologies, l’azienda turca che produce anche i TB-2 comprati da Kiev già prima della guerra, pubblicava nella sezione “news” informazioni su un test di successo ...

Alex_Nellico : @repubblica Un po come il dittatore Erdogan che adesso che ha un ruolo importante ti sei dimenticato e gli hai stre… - nexoslaika : RT @faberpiredda: @PoliticaPerJedi Più che altro è evidente il doppiopesismo con cui, dopo vent'anni di azzerbinamento a Putin, adesso guid… - faberpiredda : @PoliticaPerJedi Più che altro è evidente il doppiopesismo con cui, dopo vent'anni di azzerbinamento a Putin, adess… - EnfantProdige : RT @FrancescoAbba11: @zerocalcare Ai curdi un aiuto con rifornimenti anche militare no, non si può dare, pare brutto perché sono troppo dem… - FrancescoAbba11 : @zerocalcare Ai curdi un aiuto con rifornimenti anche militare no, non si può dare, pare brutto perché sono troppo… -