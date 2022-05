Aborto: Usa, Corte Suprema favorevole a ribaltamento sentenza su diritto Ivg (Di martedì 3 maggio 2022) Washington, 3 mag. (Adnkronos Salute)() - La Corte Suprema americana sarebbe orientata a ribaltare la storica sentenza 'Roe vs Wade', con cui nel 1973 la stessa Corte riconobbe il diritto costituzionale all'Aborto negli Stati Uniti. E' quanto rivela 'Politico', citando una bozza di parere della maggioranza redatta dal giudice Samuel Alito, fatta circolare all'inizio di febbraio. Un documento non definitivo, perché il parere conclusivo non è stato ancora pronunciato e potrebbe non arrivare prima di giugno. Nessun commento in merito è arrivato da un portavoce della Corte Suprema interpellato dalla Cnn. Stando alle anticipazioni - che l'emittente americana definisce "una straordinaria violazione della riservatezza e della segretezza della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Washington, 3 mag. (Adnkronos Salute)() - Laamericana sarebbe orientata a ribaltare la storica'Roe vs Wade', con cui nel 1973 la stessariconobbe ilcostituzionale all'negli Stati Uniti. E' quanto rivela 'Politico', citando una bozza di parere della maggioranza redatta dal giudice Samuel Alito, fatta circolare all'inizio di febbraio. Un documento non definitivo, perché il parere conclusivo non è stato ancora pronunciato e potrebbe non arrivare prima di giugno. Nessun commento in merito è arrivato da un portavoce dellainterpellato dalla Cnn. Stando alle anticipazioni - che l'emittente americana definisce "una straordinaria violazione della riservatezza e della segretezza della ...

