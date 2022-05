Aborto, cosa succede intorno al verdetto (atteso) della Corte Suprema Usa (Di martedì 3 maggio 2022) La Corte Suprema potrebbe essere a un passo dello sconfessare Roe v Wade: la sentenza che, nel 1973, definì l’Aborto negli Stati Uniti come un diritto protetto dalla Costituzione. Politico è infatti entrato in possesso di una bozza di sentenza, che andrebbe in questa direzione. In particolare, il massimo organo giudiziario statunitense sarebbe pronto a cassare anche Planned Parenthood v Casey: sentenza del 1992, che stabilì la liceità dell’Aborto entro le 24 settimane di gestazione. “Riteniamo che Roe e Casey debbano essere annullate”, si legge nella bozza, scritta a febbraio dal giudice Samuel Alito. La sentenza in questione riguarda il contenzioso legale relativo alla legge del Mississippi che, introdotta nel 2018, rende illegale l’interruzione di gravidanza dopo le 15 settimane di gestazione. Nella sua difesa ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) Lapotrebbe essere a un passo dello sconfessare Roe v Wade: la sentenza che, nel 1973, definì l’negli Stati Uniti come un diritto protetto dalla Costituzione. Politico è infatti entrato in possesso di una bozza di sentenza, che andrebbe in questa direzione. In particolare, il massimo organo giudiziario statunitense sarebbe pronto a cassare anche Planned Parenthood v Casey: sentenza del 1992, che stabilì la liceità dell’entro le 24 settimane di gestazione. “Riteniamo che Roe e Casey debbano essere annullate”, si legge nella bozza, scritta a febbraio dal giudice Samuel Alito. La sentenza in questione riguarda il contenzioso legale relativo alla legge del Mississippi che, introdotta nel 2018, rende illegale l’interruzione di gravidanza dopo le 15 settimane di gestazione. Nella sua difesa ...

