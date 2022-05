Aborto, Corte Suprema pronta a ribaltare la legge: non c’è alcun riferimento nella Costituzione (Di martedì 3 maggio 2022) La Corte Suprema americana sarebbe orientata a ribaltare la storica sentenza, Roe vs Wade, con cui nel 1973 la stessa Corte riconobbe il diritto costituzionale all’Aborto negli Stati Uniti. È quanto rivela Politico, citando una bozza di parere della maggioranza redatta dal giudice Samuel Alito fatta circolare all’inizio di febbraio. Un documento non definitivo. Perché il parere conclusivo non è stato ancora pronunciato e potrebbe non arrivare prima di giugno. Aborto, la Corte Suprema pronta a ribaltare la sentenza sul diritto all’interruzione di gravidanza Nessun commento in merito è arrivato da un portavoce della Corte Suprema interpellato dalla Cnn. Stando alle anticipazioni – che ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 maggio 2022) Laamericana sarebbe orientata ala storica sentenza, Roe vs Wade, con cui nel 1973 la stessariconobbe il diritto costituzionale all’negli Stati Uniti. È quanto rivela Politico, citando una bozza di parere della maggioranza redatta dal giudice Samuel Alito fatta circolare all’inizio di febbraio. Un documento non definitivo. Perché il parere conclusivo non è stato ancora pronunciato e potrebbe non arrivare prima di giugno., lala sentenza sul diritto all’interruzione di gravidanza Nessun commento in merito è arrivato da un portavoce dellainterpellato dalla Cnn. Stando alle anticipazioni – che ...

