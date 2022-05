Aborto | a Washington nuove manifestazioni alla Corte Suprema

Advertising

Usa, Corte Suprema vuole abolire legge su diritto all'aborto: proteste a Washington - Manifestazioni a Washington dopo notizia su possibile voto Corte suprema per abolire aborto

Nuove manifestazioni di fronte alla Corte Suprema degli Stati Uniti a Washington dopo la fuga di notizie sulla sentenza che la Corte a maggioranza conservatrice avrebbe intenzionata a votare per rovesciare la storica sentenza Roe vs Wade che da 50 anni garantisce l'aborto negli Usa. I dimostranti si sono portati all'esterno della Corte Suprema, a Washington, per protestare. I sostenitori del diritto all'aborto hanno manifestato contro i giudici davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.