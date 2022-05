A Vallelunga | giovedì in pista con i campioni del Campionato Italiano Velocità - News

(Di martedì 3 maggio 2022) Non prendete impegni per questosera, perché potremmo farvi vivere un'esperienza indimenticabile: pedalare sul circuito di, insieme ai piloti protagonisti del...

Advertising

Motosprint.it

Non prendete impegni per questosera, perché potremmo farvi vivere un'esperienza indimenticabile: pedalare sul circuito di, insieme ai piloti protagonisti del Campionato Italiano Velocità. L'iniziativa, che prende ...Lo scorso14 aprile, infine, è arrivata la conferma da parte di Hyundai, che porterà nel ... ma salterà alcuni round come quello di. Per Catsburg si tratta di un ritorno in casa ... A Vallelunga, giovedì in pista con i campioni del Campionato Italiano Velocità