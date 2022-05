A Mariupol evacuazione a rilento. Nuovo attacco ad Azovstal e pioggia di missili su Odessa (Di martedì 3 maggio 2022) Nella città portuale di Mariupol l'evacuazione dei civili procede lentamente mentre un Nuovo attacco missilistico ha colpito la città di Odessa. Più di 100 persone, tra cui donne anziane e madri con bambini piccoli, hanno lasciato l'acciaieria Azovstal domenica e sono partiti su autobus e ambulanze per la città di Zaporizhzhia, controllata dall'Ucraina. Il vice sindaco di Mariupol Sergei Orlov ha detto alla Bbc che gli sfollati non arriveranno a destinazione lunedì come sperato. Alcuni di loro sarebbero stati portati in un villaggio controllato dai separatisti sostenuti da Mosca. L'esercito russo ha affermato che un gruppo ha scelto di rimanere nelle aree separatiste, mentre altri sono partiti per il territorio controllato dall'Ucraina. Secondo ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Nella città portuale dil'dei civili procede lentamente mentre unstico ha colpito la città di. Più di 100 persone, tra cui donne anziane e madri con bambini piccoli, hanno lasciato l'acciaieriadomenica e sono partiti su autobus e ambulanze per la città di Zaporizhzhia, controllata dall'Ucraina. Il vice sindaco diSergei Orlov ha detto alla Bbc che gli sfollati non arriveranno a destinazione lunedì come sperato. Alcuni di loro sarebbero stati portati in un villaggio controllato dai separatisti sostenuti da Mosca. L'esercito russo ha affermato che un gruppo ha scelto di rimanere nelle aree separatiste, mentre altri sono partiti per il territorio controllato dall'Ucraina. Secondo ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Secondo l'Onu è in corso l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. L'operazione è coor… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Via da Azovstal, l'evacuazione dall'acciaieria di Mariupol #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sono riprese le operazioni di evacuazione dei civili da Mariupol. Due potenti esplosioni sono state udite… - GiovanniDiQuar2 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Secondo l'Onu è in corso l'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. L'operazione è coordinata… - Miti_Vigliero : Giorgetti, «Salvini a Mosca? Non mi risulta, serve prudenza» @sole24ore -