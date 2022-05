3 Maggio 1993: l’UNESCO proclama la Giornata Mondiale della libertà di stampa (Di martedì 3 maggio 2022) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1993, ha proclamato il 3 Maggio come la Giornata Mondiale della libertà di stampa. L’obbiettivo è garantire ai cittadini una corretta informazione e metterli al corrente delle violazioni della stampa libera. Difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e rendere oMaggio ai giornalisti che hanno perso la vita nell’esercizio della loro professione. Al centro del mandato dell’UNESCO c’è la libertà di stampa e la libertà di espressione. l’UNESCO ritiene che queste libertà consenta la comprensione reciproca per costruire una pace ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel, hato il 3come ladi. L’obbiettivo è garantire ai cittadini una corretta informazione e metterli al corrente delle violazionilibera. Difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e rendere oai giornalisti che hanno perso la vita nell’esercizioloro professione. Al centro del mandato delc’è ladie ladi espressione.ritiene che questeconsenta la comprensione reciproca per costruire una pace ...

