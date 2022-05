2 Maggio: corteo delle autorità e celebrazione dei Primi Vespri Solenni (FOTO) (Di martedì 3 maggio 2022) MONREALE – Sono stati celebrati ieri, alle ore 19,00 presso il Santuario della Collegiata, i Primi Vespri Solenni, presieduti da Sua Eccellenza Rev. Monsignore Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale. A spezzare la parola di Dio il canonico Don Innocenzo Bellante. La celebrazione ha siglato la conclusione del tradizionale novenario dedicato al SS. Crocifisso, introducendo la giornata più importante per i fedeli: la “Festa del 3 Maggio”, giornata in cui ha luogo la processione. IL corteo delle autorità (Clicca qui – IL VIDEO) Come da tradizione, la celebrazione dei Vespri Solenni è stata preceduta da un corteo composto da ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 3 maggio 2022) MONREALE – Sono stati celebrati ieri, alle ore 19,00 presso il Santuario della Collegiata, i, presieduti da Sua Eccellenza Rev. Monsignore Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale. A spezzare la parola di Dio il canonico Don Innocenzo Bellante. Laha siglato la conclusione del tradizionale novenario dedicato al SS. Crocifisso, introducendo la giornata più importante per i fedeli: la “Festa del 3”, giornata in cui ha luogo la processione. IL(Clicca qui – IL VIDEO) Come da tradizione, ladeiè stata preceduta da uncomposto da ...

