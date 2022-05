15enne ferito alla tempia da colpo di pistola | condizioni gravissime | è giallo sulla dinamica dei fatti

(Di martedì 3 maggio 2022) Nella giornata di ieri un ragazzo di 15 anni di Francolise, in provincia di Caserta, è rimasto gravementeutilizzando ladel padre, arma detenuta legalmente in casa:base dell’incidente ci sarebbe una tensione tra padre e figlio, anche se la precisadeiè ancora totalmente da definire. Genitori e parenti del ragazzo sono ora davanti all’ospedale di Caserta, ed attendono notizie sul ragazzo. Unsarebbe arrivato: da comprendere ladeisono avvenuti ieri, nella casa di famiglia del giovane. A quanto pare tra padre e figlio ci sarebbe stato un piccolo litigio dovuto al fatto che al ragazzo sarebbero stati tolti, forse per ...

