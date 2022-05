10 anni di Pavé e perché ha fatto la storia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 maggio 2022) Diecie qualche mese fa, io c’ero. Ero lì quando dei giovani ragazzi di grandi speranze e di grandi studi, determinati e abili, iniziavano a promuovere un non ben identificato spazio tra la stazione Centrale e Porta Venezia, raccontandoci con dei video (diecifa era avanguardia pura!) il loro progetto visionario. Si percepiva un’autenticità di fondo, ma anche una chiara strategia. Si capiva che avrebberola differenza, o almeno che quella sarebbe stata l’intenzione. Ricordo dei video nel parco, in bici, durante i quali si tracciavano le linee guida di quello che sarebbe stato un grande successo: ma che sia stato un sogno realizzato, allora, non lo poteva sapere nessuno., quando è nato, a Milano una cosa così non si era proprio mai vista. In un altro di questi video fatti ...