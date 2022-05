Youth League di karate: l’Italia under 14 conquista sei medaglie (Di lunedì 2 maggio 2022) Si è conclusa ieri la terza e ultima giornata della Youth League di Limassol, al suo secondo evento stagionale. In gara c’erano oltre 360 atleti under 14 di livello internazionale e gli italiani hanno combattuto molto bene, portando a casa 6 medaglie, di cui 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Le prime due sono arrivate nel kata femminile, con l’oro di Anna Orsetti e il bronzo di Sofia Crucitti. Mentre nel kumite, si sono aggiudicati il podio Jacopo Citti e Jacopo Genta, rispettivamente oro nei 45 kg e argento nei 55 kg, Sofia Francesca Zodda, argento nei 42 kg, ed Elisa Cattaneo, bronzo nei +47 kg. Una Youth League coronata nel migliore dei modi che è valsa, in totale, ben 18 medaglie per i giovani karateka azzurri. L’appuntamento con i tornei WKF è ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 2 maggio 2022) Si è conclusa ieri la terza e ultima giornata delladi Limassol, al suo secondo evento stagionale. In gara c’erano oltre 360 atleti14 di livello internazionale e gli italiani hanno combattuto molto bene, portando a casa 6, di cui 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi. Le prime due sono arrivate nel kata femminile, con l’oro di Anna Orsetti e il bronzo di Sofia Crucitti. Mentre nel kumite, si sono aggiudicati il podio Jacopo Citti e Jacopo Genta, rispettivamente oro nei 45 kg e argento nei 55 kg, Sofia Francesca Zodda, argento nei 42 kg, ed Elisa Cattaneo, bronzo nei +47 kg. Unacoronata nel migliore dei modi che è valsa, in totale, ben 18per i giovanika azzurri. L’appuntamento con i tornei WKF è ...

