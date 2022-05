WWE: Cody Rhodes vuole riportare in vita una storica cintura (Di lunedì 2 maggio 2022) Ormai è passato quasi un mese dal ritorno di Cody Rhodes a WM38: da quel sabato di inizio aprile, i fan hanno iniziato a guardare attentamente qualsiasi mossa dell’American Nightmare per capire quale sarà il suo futuro. Dal canto suo, il più giovane della famiglia Rhodes, nel suo primo promo post-WrestleMania ha chiaramente affermato di essere tornato in WWE unicamente per vincere il titolo massimo, cosa che purtroppo non è riuscita a suo padre Dusty. Una chiacchierata con Corey Graves Apparso nell’ultimo episodio di After the Bell, condotto da Corey Graves, Cody Rhodes ha parlato di vari argomenti: l’importanza che ha avuto nel creare l’AEW, il suo ritorno alla vita sul “bus” e soprattutto di quanto per lui sia importante un approccio “classico” al wrestling. Già in ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 2 maggio 2022) Ormai è passato quasi un mese dal ritorno dia WM38: da quel sabato di inizio aprile, i fan hanno iniziato a guardare attentamente qualsiasi mossa dell’American Nightmare per capire quale sarà il suo futuro. Dal canto suo, il più giovane della famiglia, nel suo primo promo post-WrestleMania ha chiaramente affermato di essere tornato in WWE unicamente per vincere il titolo massimo, cosa che purtroppo non è riuscita a suo padre Dusty. Una chiacchierata con Corey Graves Apparso nell’ultimo episodio di After the Bell, condotto da Corey Graves,ha parlato di vari argomenti: l’importanza che ha avuto nel creare l’AEW, il suo ritorno allasul “bus” e soprattutto di quanto per lui sia importante un approccio “classico” al wrestling. Già in ...

TSOWrestling : Cody ribadisce ancora la volontà di cambiare il modello del #WWEChampionship e nel frattempo spunta forse l'indizio… - TSOWrestling : La famiglia di Brodie Lee è andata a trovare Cody Rhodes nel backstage di un #WWELive! #TSOW // #TSOS // #WWE - ThatGalFlavia : RT @Zona_Wrestling: #WWE Cody Rhodes: “Dei fan hanno bruciato le mie magliette, ma se la AEW esiste è anche per merito mio” - - SpazioWrestling : WWE: Cody Rhodes parla della AEW e non solo #WWE #AEW #CodyRhodes - Zona_Wrestling : #WWE Cody Rhodes: “Dei fan hanno bruciato le mie magliette, ma se la AEW esiste è anche per merito mio” -… -