Weekend da incubo per Harry e Meghan: Netflix cancella la loro serie e Buckingham Palace gli chiede di "stare lontani dal Giubileo" della Regina (Di lunedì 2 maggio 2022) Partecipazione al Giubileo della Regina sempre più in bilico e la serie per Netflix cancellata senza mezzi termini. Quello appena archiviato è stato un "week end da incubo" per i duchi di Sussex, alle prese con due situazioni complicate da gestire, anche per le ricadute negative che rischiano di avere sulla loro immagine. Se da una parte ci sono le questioni familiari, con la "saga" della loro presenza/assenza ai festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II, dall'altra ci sono quelle professionali con gli affari della loro casa di produzione, la Archewell Productions, che faticano a decollare secondo i piani.

