Volkswagen in F 1 - L' annuncio di Diess | Audi e Porsche hanno deciso di entrare nella serie

(Di lunedì 2 maggio 2022) Herbert, amministratore delegato della, ha dichiarato che "i marchidiin Formula 1". Lo riporta la Reuters, rilanciando di fatto quella che costituisce la prima dichiarazione ufficiale della dirigenza tedesca riguardo i piani, oggetto di indiscrezioni da anni, per l'ingressomassimadelle competizioni automobilistiche. "Laè un po' più avanti". Il numero uno del gruppo di Wolfsburg, parlando in un video su YouTube, ha anche fornito i primi dettagli sul lavoro che le due Case stanno portando avanti dietro le quinte: "I preparativi dellaper il debutto sono un po' più concreti". Una puntualizzazione che, tuttavia, non va ...

