Volata salvezza | situazione e calendario a tre giornate dalla fine del campionato

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tre sconfitte per lo Spezia, 4 punti in due partite per la Sampdoria: a quota 33 punti le due liguri devono difendere 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione nelle ultime tre. La Samp ...

Corriere dello Sport

Tre sconfitte per lo Spezia, 4 punti in due partite per la Sampdoria: a quota 33 punti le due liguri devono difendere 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione nelle ultime tre giornate. La Samp ...Biglietti e preghiere: è cominciata la. ... Volata salvezza, 6 squadre in 11 punti: il calendario incrociato tiro: Milano 30/60 (13/29 da tre, ro 8, rd 26), Brindisi 30/64 (16/32 da tre, ro 8, rd 23) Conquistata la salvezza grazie alla vittoria di domenica scorsa contro Trieste, la Happy Casa, a una giornata ...Insomma, una volata ancora tutta da vivere Il Milan mantiene due punti ... I toscani sono reduci dalla sconfitta interna col Torino, cercano i punti dell'aritmetica salvezza ma la zona retrocessione è ...