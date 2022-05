Vladimir Luxuria stronca Clemente Russo all’Isola dei Famosi: “Non sei il portavoce del popolo italiano” (Di lunedì 2 maggio 2022) all’Isola dei Famosi nervi tesi a Playa Palapa, con i due gruppi che sono sempre più divisi. A scatenare le tensioni è, in particolare, la decisione di Alessandro di unirsi al gruppo di Carmen, Guendalina ed Edoardo, scelta che non è andata giù a Clemente Russo. Il naufrago chiede se il suo pensiero sia condiviso dalla maggior parte degli italiani: la risposta arriva da Vladimir Luxuria ed è una vera e propria stilettata. Clemente Russo affondato da Vladimir Luxuria: stilettata in diretta A L’Isola dei Famosi Alessandro è finito nel mirino delle critiche di alcuni naufraghi. Clemente Russo e Laura Maddaloni, in particolare, accusano il ragazzo di doppiogiochismo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 maggio 2022)deinervi tesi a Playa Palapa, con i due gruppi che sono sempre più divisi. A scatenare le tensioni è, in particolare, la decisione di Alessandro di unirsi al gruppo di Carmen, Guendalina ed Edoardo, scelta che non è andata giù a. Il naufrago chiede se il suo pensiero sia condiviso dalla maggior parte degli italiani: la risposta arriva daed è una vera e propria stilettata.affondato da: stilettata in diretta A L’Isola deiAlessandro è finito nel mirino delle critiche di alcuni naufraghi.e Laura Maddaloni, in particolare, accusano il ragazzo di doppiogiochismo ...

