Villareal Liverpool: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 2 maggio 2022) Villareal Liverpool è una partita delle semifinali di ritorno di Champions League, si giocherà martedì 3 maggio alle ore 21. Match fondamentale per i Reds, c’è bisogno di vincere per raggiungere in finale una tra Manchester City e Real Madrid. Tuttavia, il 2-0 dell’andata non deve essere visto come un risultato impossibile da rimontare: Emery del resto non è nuovo a partite clamorose. Le scelte di Emery e Klopp I padroni di casa tentano il tutto per tutto contro una delle squadre più forti al mondo. Emery dopo la prova deludente del’andata cambia qualche interpret: Lo Celso prende il posto in avanti assieme a Moreno e Danjuma. A centrocampo Iborra dovrebbe prendere il posto di Coquelin. Per il resto confermati in difesa i titolarissimi Foyth, Albiol, Torres ed Estupinan. Klopp non dovrebbe stravolgere la formazione di Anfied. onfermato Luis ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 maggio 2022)è una partita delle semifinali di ritorno di Champions League, si giocherà martedì 3 maggio alle ore 21. Match fondamentale per i Reds, c’è bisogno di vincere per raggiungere in finale una tra Manchester City e Real Madrid. Tuttavia, il 2-0 dell’andata non deve essere visto come un risultato impossibile da rimontare: Emery del resto non è nuovo a partite clamorose. Le scelte di Emery e Klopp I padroni di casa tentano il tutto per tutto contro una delle squadre più forti al mondo. Emery dopo la prova deludente del’andata cambia qualche interpret: Lo Celso prende il posto in avanti assieme a Moreno e Danjuma. A centrocampo Iborra dovrebbe prendere il posto di Coquelin. Per il resto confermati in difesa i titolarissimi Foyth, Albiol, Torres ed Estupinan. Klopp non dovrebbe stravolgere la formazione di Anfied. onfermato Luis ...

