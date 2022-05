VIDEO Trabzonspor campione di Turchia, l’ex Napoli Hamsik con i fumogeni in campo! (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Trabzonspor conquista il titolo di campione di Turchia, festeggiamenti sfrenati in campo con i fumogeni, protagonista l'ex Napoli Hamsik Leggi su mediagol (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilconquista il titolo didi, festeggiamenti sfrenati in campo con i, protagonista l'ex

marcoconterio : ???? 38 anni dopo il #Trabzonspor vince il titolo e queste immagini dei festeggiamenti lasciano senza fiato. Straordi… - GoalItalia : I festeggiamenti per il titolo del Trabzonspor ?? - federicocasotti : Trabzon fa 300mila abitanti e secondo me erano veramente tutti in piazza a festeggiare il titolo del #Trabzonspor - Zanna1996 : RT @GoalItalia: I festeggiamenti per il titolo del Trabzonspor ?? - PasqualeMattia4 : RT @GoalItalia: I festeggiamenti per il titolo del Trabzonspor ?? -