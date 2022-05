VIDEO | FUORI SPALLETTI DENTRO EMERY | CHE SUCCEDE? (Di lunedì 2 maggio 2022) Paolo Bargiggia al programma radiofonico “1 Football Club” ha parlato del futuro del Napoli e delle intenzioni e dei rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano SPALLETTI. Secondo il giornalista, ADL non sarebbe soddisfatto a pieno del lavoro svolto dal tecnico toscano in questo suo primo anno a Napoli e sognerebbe un clamoroso cambio in panchina. #SPALLETTI #EMERY #delaurentiis #sscnapoli #calcionapoli #napolicalcio ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/SajGI6L » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Paolo Bargiggia al programma radiofonico “1 Football Club” ha parlato del futuro del Napoli e delle intenzioni e dei rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Luciano. Secondo il giornalista, ADL non sarebbe soddisfatto a pieno del lavoro svolto dal tecnico toscano in questo suo primo anno a Napoli e sognerebbe un clamoroso cambio in panchina. ##delaurentiis #sscnapoli #calcionapoli #napolicalcio ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/SajGI6L » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

