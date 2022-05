VIDEO Depay apprezza il tatuaggio del tifoso e lo filma

zazoomblog : VIDEO Instagram Depay apprezza il tatuaggio del tifoso e lo filma! - #VIDEO #Instagram #Depay #apprezza - Depay_100 : @MwendaOthman Unatamani ata usingeiona hio video ?? -

Zazoom Blog

Un enorme leone sulla schiena come il tatuaggio del suo idolo Memphis. Un tifoso cattura l'attenzione dell'attaccante olandese che si ferma per filmarloIlcon gli highlights e i gol di Barcellona - Eintracht Francoforte , ritorno dei quarti di ... Al 100 , gol disu calcio di rigore a tempo già scaduto. Una rete che non basta, perché all'... VIDEO Instagram Depay apprezza il tatuaggio del tifoso e lo filma! Goals from Memphis Depay and Sergio Busquets in each half were enough to beat Mallorca 2-1 and move Barcelona back ahead of Sevilla into second place. More importantly, it opened up a nine-point gap ...Dominio casalingo per buona parte dello svolgimento dei 90' regolamentari, con Depay ad aprire le marcature nel corso ... ma punteggio in fin dei conti congelato dai catalani. Di seguito il video dei ...